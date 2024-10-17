شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تصدر دليلًا تعريفيًا لمسابقة خادم الحرمين لحفظ والسنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دليلًا تعريفيًا شاملًا لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، في دورتها الأولى التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال الفترة من 12 إلى 15 من شهر ربيع الآخر الحالي.

محتويات الدليل

ويحتوي الدليل الذي تزين غلافه بصورة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تعريفًا شاملًا للمسابقة، من الأهداف العامة وفروع المسابقة "القرآن الكريم والسنة النبوية"، ومجموع الجوائز وأعداد المتسابقين والدول المشاركة وبيان سير آلية التحكيم.

كما يتضمن الدليل إرشادات عامة للمتسابقين، وجرى توزيعه على جميع المشاركين في المسابقة.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال هذا الرابط.



136 متسابقًا من 16 دولة

ويشارك في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الأولى 136 متسابقًا من 16 دولة من دول غرب إفريقيا، ويبلغ مجموع جوائزها 1.218 مليون ريال، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لإنجاح أعمال المسابقة، وعبر لجان متكاملة.

وتعد المسابقة دليلًا على عناية المملكة بالكتاب والسنة، وقدم المشاركون الشكر الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية، على مبادراتها المهمة تجاه المسلمين في العالم، داعين الله أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة.