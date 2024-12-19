المكياج الفضي للمسة ساحرة في أجواء الاحتفالات.. إليك أفضل المستحضرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - يعتبر المكياج الفضي من أبرز صيحات الموضة والجمال لهذا الموسم، بخاصة أجواء الاحتفالات والمناسبات المهمة، هذا اللون اللامع لا يقتصر فقط على إضافة لمسة من البريق إلى وجهك وعينيك، بل يمنح إطلالتك جاذبية خاصة تجعلها مثالية للمناسبات الليلية، الحفلات، والمهرجانات، ومع اقتراب موسم الاحتفالات، يمكن للمكياج الفضي أن يكون خياركِ الأمثل لتتألقي بإطلالة ساحرة.

ولتطبيقه بشكل مثالي، نرصد لك مجموعة من أفضل مستحضرات المكياج باللون الفضي، التي تضمن لك مكياجاً ساحراً لا تشوبه شائبة.

ظلال العيون الفضية تبرز عينيك

يعتبر اللون الفضي الخيار الأمثل لظلال العيون؛ إذ يضفي لمعة ساحرة على الجفون، ويزيد من إشراقة العينين، يمكن استخدامه كطبقة علوية على ظلال العيون الداكنة لإضفاء البريق، أو تطبيقه بمفرده للحصول على لمسة لامعة ناعمة، يمكنكِ مزج اللون الفضي مع ألوان أخرى مثل الرمادي أو الأسود لخلق إطلالة فاخرة ومميزة، لا شك أن الظلال الفضية يمكن أن تتناسب مع كل درجات البشرة وتلائم جميع الأوقات، سواء كانت مناسبة رسمية أو ليلة احتفالية.

الأيلاينر الفضي يمنح عينيك بريقاً

الأيلاينر الفضي يعد من أكثر الاختيارات المميزة في هذا الموسم، فهو يعزز من جمال العينين ويضفي عليها بريقاً فائقاً من دون الحاجة إلى استخدام الكثير من مستحضرات المكياج الأخرى، يمكن تطبيقه على الجفن العلوي لخلق خط دقيق أو تجريده لتقديم تأثير أكثر جرأة، كما يمكن مزجه مع أيلاينر أسود للحصول على إطلالة قوية وجذابة، أو استخدامه فوق ظلال العيون لإضفاء مزيد من التألق.

أبرز مستحضرات المكياج الفضية لهذا الموسم من الماركات العالمية

أيلاينر Moondust Liquid Glitter Eyeliner من أوربن ديكي Urban Decay

أيلاينر Moondust Liquid Glitter Eyeliner من أوربن ديكي Urban Decay

يقدم قلم الأيلاينر السائل Moondust Liquid Glitter من أوربن ديكي Urban Decay جميع أنواع اللمعة الزاهية في منتج واحد، دون الحاجة إلى لاصق الغليتر، التركيبة تجف بسرعة من دون ترك أي تكتلات أو فوضى، كما أنها توفر نتائج خالية من المتاعب، مع اللمعة القابلة للبناء والتنوع، يمكنكِ الحصول على لمسة خفيفة من البريق أو مكياج كامل، يمكن ارتداؤه بمفرده أو مع أيلاينر آخر أو كطبقة علوية لظلال العيون المتلألئة، بفضل فرشاة الأيلاينر السائلة ذات الطرف الرفيع، يمكنكِ الحصول على تطبيق دقيق.

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ظلال عيون Curator Eyeshadow Singles من هورغلاس Hourglass

ظلال عيون Curator Eyeshadow Singles من هورغلاس Hourglass

تقدم هذه الظلال الفردية من هورغلاس Hourglass بُعداً غنياً بالأصباغ مع قوام كريمي ناعم لضمان راحة طوال اليوم، توفر مجموعة الألوان الواسعة إمكانية التعبير عن إبداعك من خلال تنسيق لوحاتك الخاصة التي تقدم إطلالات لا نهائية لكل مزاج، علب الظلال مصنوعة من الألومنيوم القابل لإعادة التدوير بالكامل، والظلال نباتية 100٪.

أيلاينر Aqua Resist Color Ink 24HR Waterproof Liquid من ميك آب فوريفر Make Up For Ever

أيلاينر Aqua Resist Color Ink 24HR Waterproof Liquid من ميك آب فوريفر Make Up For Ever

أيلاينر سائل عالي الكثافة من ميك آب فوريفر Make Up For Ever، مقاوم للماء ومانع للتلطيخ مع طرف دقيق للغاية لإنشاء إطلالات جريئة وفنية، توفر مجموعة Color Ink أقصى درجات الدقة والتغطية في لمسة واحدة، تم تصميمه لعشاق فن المكياج، يأتي هذا الأيلاينر بثلاثة تشطيبات وهو مقاوم للماء والتلطيخ والتعرق، كما أنه آمن للعيون الحساسة ومرتدي العدسات اللاصقة.

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ظلال عيون Dream dust Glitter Cream من فالنتينو Valentino

ظلال عيون Dream dust Glitter Cream من فالنتينو Valentino

ظلال عيون كريمية ومتعددة الانعكاسات من فالنتينو Valentino تقدم لمعاناً وتوهجاً أقصى بدون أي تكتلات، يتم مزج الغليتر العاكس في قاعدة كريمية شفافة، مما يسمح بتطبيق سهل وتأثير لوني قوي، التركيبة الخالية من التكتلات تتيح لكِ إنشاء مكياج لامع يدوم طوال اليوم، يمكن مزجها مع قاعدة برايمر للعيون للحصول على إطلالة دائمة.

ماسكرا They’re Real! Magnet Extreme Lengthening من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

ماسكرا They’re Real! Magnet Extreme Lengthening من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

ماسكرا بقوة مغناطيسية من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics تعمل على سحب الرموش إلى أطوال شديدة، فرشاة موسعة ذات قلب مغناطيسي يسحب التركيبة الغنية بالمعادن المغناطيسية لأعلى وخارج أطراف الرموش، قوام مرن وخفيف يتيح بناء أطوال رائعة تدوم لمدة 36 ساعة دون التلطخ أو التقشر.

إذاً، مع التركيز على ظلال العيون، الأيلاينر، والماسكرا، يمكنكِ الحصول على إطلالة متكاملة من البريق اللامع الذي يناسب جميع الأوقات والمناسبات، سواء كنتِ تبحثين عن إطلالة هادئة أو جريئة، تظل المنتجات الفضية الخيار الأمثل لإبراز جمال عينيكِ وإطلالتكِ في هذا الموسم.