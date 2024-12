أرنولد شوارزينغر يُجسد شخصية بابا نويل بفيلم The Man with the Bag

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - نشر النجم أرنولد شوارزينغر صورة أعلن من خلالها عن أحدث أفلامه السينمائية The Man with the Bag وجمعته الصورة بالفنان ألان ريتشسون، وتأتي أحداث الفيلم في إطار كوميدي وقد بدأ العمل عليه خلال الفترة الماضية، وحتى الأن لم يتم تحديد موعد إصدار فيلم The Man with the Bag بدور العرض السينمائي

أرنولد شوارزينغر يؤكد سعادته بالفيلم الجديد

وكان قد نشر الصورة النجم أرنولد شوارزينغر عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" وعلق عليها قائلًا: " سانتا كلوز قادم إلى المدينة"، كما أشاد بفريق عمل الفيلم خلال تعليقه ومن أبرزهم مخرج الفيلم ومدينة نيويورك مؤكدًا بأنه لا يستطيع الانتظار لمشاركة كل هذه البهجة في يوم الميلاد مع كل واحد من جمهوره ومُتابعيه.

https://www.instagram.com/p/DDruY5iJSMD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDruY5iJSMD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDruY5iJSMD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر ظهور لـ أرنولد شوارزينغر بشخصيته الحقيقية في الدراما التلفزيونية

يُذكر أن آخر ظهور للنجم العالمي أرنولد شوارزينغر كان بالعام الماضي من خلال مُسلسل تلفزيوني بعنوان " Arnold" والذي تناول سيرته الذاتية في إطار وثائقي، وبداياته في عالم الرياضة وتحقيقه للعديد من النجاحات الكبيرة بالسينما وفي عالم هوليوود، حتى وصوله لتولي منصب عمدة كاليفورنيا.

وضم المُسلسل عدداً كبيراً من الفنانين ومن أبرزهم جيمس كاميرون، ليندا هاميلتون، داني ديفيتو، والنجم سيلفستر ستالون.



كما شارك بنفس العام في بطولة المسلسل التلفزيوني " FUBAR" والذي دارت أحداثه في إطار من الحركة والمغامرات، حينما يكتشف عميل استخبارات أمريكي على مشارف التقاعد سرًا صادمًا حول عائلته، ليُقرر أن يعود من جديد للعمل في مهمة أخيرة، وجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "لوك".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».