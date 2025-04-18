شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على بعثتي الأهلي وبيراميدز بجنوب أفريقيا ويوجه بتقديم الدعم الكامل والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بعثتي الأهلي وبيراميدز المتواجدتين حالياً في جنوب أفريقيا، استعداداً لخوض مواجهتي ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه الكامل على متابعة أوضاع الفرق المصرية المشاركة في المنافسات القارية، مشدداً على ضرورة تهيئة كافة الظروف المناسبة أمام الأندية لتحقيق أفضل النتائج وتمثيل الكرة المصرية بالشكل الذي يليق بها.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بالتنسيق الفوري مع السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة للبعثتين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههما، سواء على المستوى الإداري أو اللوجستي.

كما أثنى وزير الشباب والرياضة على الأداء المتميز الذي يقدمه الفريقان في مشوارهما الأفريقي، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم جميع الفرق المصرية الممثلة للوطن في المحافل الدولية.

عُقد صباح اليوم، الجمعة، بأحد فنادق مدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتى تقام غدا السبت فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدى حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدى فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدى حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب، وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويلتقى الأهلى مع صن دأونز فى الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.