في يوم ميلاد ال61.. أشهر أفلام براد بيت التي يمكنك مشاهدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - براد بيت، ذاك الممثل العالمي والمنتج في عالم هوليوود، الذي يتم اليوم 18 ديسمبر، 61 عامًا. لم يكن مجرد ممثلًا عاديًا أبدًا، بل هو حالة أيقونية، تمتع منذ ظهوره الأول على الشاشة بسمات النجم وليس الممثل فقط، وأى مشروع شارك فيه سواء كممثل أو منتج كان أحد أسباب نجاحه، كما أن نجوميته تخطت هوليوود، وسافرت إلى قلوب محبيه في مختلف البلدان والثقافات.

حصل بيت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتي الأوسكار: واحدة كمنتج، وأخرى كممثل، كما حصد جائزتي الأكاديمية البريطانية للأفلام، وجائزتي غولدن غلوب، وجائزة إيمي برايم تايم، ناهيك عن عشرات الترشيحات لكبرى الجوائز الدولية.

ظهر في قائمة فوربس السنوية كواحد من ضمن أكثر 100 شخص مؤثر حول العالم في الفترة من 2006 إلى 2008، وقائمة التايمز في عام 2007.

وبمناسبة يوم ميلاده نستعرض في هذا التقرير أشهر أفلام براد بيت خلال مسيرته الفنية.

Once Upon A Time In Hollywood-2019

من المستحيل أن يوجد أحد مهتم بعالم السينما، وألا يكون شاهد الفيلم الشهير "Once Upon A Time In Hollywood" الذي حقق شهرة عالمية، ورغم أن دور براد بيت فيه كان بطلًا مساعداً، إلا أنه استطاع بمهارته أن يحصد الأوسكار. وضم هذا الفيلم نخبة كبيرة من الفنانين، بداية من مخرج ومؤلف الفيلم كوينتين تارانتينو، وصولًا إلى أبطال الفيلم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجوت روبي.

عرض الفيلم الذي يأخذ طابع درامي كوميدي لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 21 مايو 2019، وتم عرضه في دور العرض بالولايات المتحدة في 26 يوليو 2019، ثم عُرض في عدة دول أخرى بشهر أغسطس من نفس العام، وحقق حينها 374 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

اختار المجلس الوطني للمراجعة ومعهد الفيلم الأمريكي، الفيلم كواحد من أفضل عشرة أفلام لعام 2019. و تم ترشيحه لعشر جوائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، وفاز بجائزتين "أفضل ممثل مساعد" لبراد بيت، وأفضل تصميم إنتاجي.

وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس عام 1969، عن ممثلة وممثل سابق بات غير مطلوبًا في الأفلام، ويوثق رحلة تنقلهم في عالم صناعة السينما، وجسد بيت دور كليف بوث، الممثل البهلواني الغامض، وحسب إشادات النقاد أضفي الممثل الثقة الهادئة والعمق بسهولة على هذا الدور، وأصبح يرتكز عليه الفيلم.

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford -2007

لم يلعب بيت دور الشرير قبل هذا الفيلم الذي عرض عام 2007، ورغم ذلك استطاع ببراعة أن يجسد المعنى المبسط لوصف الدراما النفسية للشخصية.

الفيلم درامي ملحمي من تأليف وإخراج أندرو دومينيك، استنادًا إلى رواية رون هانسن لعام 1983 التي تحمل نفس الاسم، يصور الفيلم العلاقة بين جيسي جيمس، وهو رجل عصابات أمريكي مشهور، وبين وروبرت فورد، أحد أعضاء العصابة، والذي قتل جيمس.

الفيلم من بطولة براد بيت في دور جيمس وكيسي أفليك في دور فورد. وتم عرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الرابع والستين في 2 سبتمبر 2007، وتم عرضه في الولايات المتحدة في 21 سبتمبر 2007، وتلقى الفيلم آراء إيجابية من النقاد، الذين أشادوا بشكل خاص بأداء بيت وأفليك.

Fight Club -1999

تايلر ديردن، زعيم عصابة للخارجين عن القانون، عنيف، هارب من المدرسة، مجرم، صادق، ومتمرد، هكذا يمكن أن نصف الشخصية التي جسدها بيت في فيلمه الشهير "Fight Club"، والذي استطاع أن يجعل الجمهور يتعاطف معه بشكل كبير من خلال شخصيته رغم أنه كان مجرمًا، لذلك وصف أداء بيت حينها بأنه "ساحر".

الفيلم صدر عام 1999 من إخراج ديفيد فينشر ويشارك بيت البطولة إدوارد نورتون وهيلينا بونهام كارتر، والفيلم مقتبس من رواية نادي القتال للكاتب تشاك بولانيك التي صدرت عام 1996، ويلعب نورتون دور الراوي الذي يشعر بالاستياء من وظيفته،ويقوم بتشكيل "نادي قتال" مع تايلر ديردن (بيت)، ويتورط مع امرأة فقيرة ولكن خادعة، مارلا سينجر (بونهام كارتر).

عرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي السادس والخمسين في 10 سبتمبر 1999، وتم إصداره في الولايات المتحدة في 15 أكتوبر 1999، ولاقى نجاحًا تجاريًا كبيرًا، حتى أطلقت عليه صحيفة نيويورك تايمز لقب "الفيلم الأميز في عصرنا".

2022-Babylon

يعتبر بابليون واحد من أحدث أفلام، وأيضًا من أكثرهم تميزًا، هو فيلم درامي ملحمي تاريخي أصدر عام 2022 من تأليف وإخراج داميان شازيل، ويشارك بيت البطولة مارجوت روبي، ودييجو كالفا وجان سمارت، وجوفان أديبو ولي جون لي.

يروي الفيلم صعود وهبوط شخصيات سينمائية متعددة أثناء انتقال هوليوود من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الصوتية في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وحسد بيت دور جاك كونراد، النجم الذي يعيش في غبار عالم بات لا يشبهه، وينكسر قلب الجمهور معه وهو يتصارع مع الذاكرة الباهتة لأيام مجده.

تم عرض فيلم Babylon لأول مرة في مسرح صموئيل جولدوين في لوس أنجلوس في 14 نوفمبر 2022، وتم إصداره في الولايات المتحدة في 23 ديسمبر 2022، وكان بمثابة قنبلة في شباك التذاكر. تلقى الفيلم خمسة ترشيحات في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الثمانين، وثلاثة ترشيحات في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام السادس والسبعين، وثلاثة ترشيحات في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين.

Se7en -1995

استطاع بيت أن يسيطر على الشاشة الكبيرة، من دور الشرطي الذي أتقنه في فيلم "Seven" الذي أصدر عام 1995، والفيلم من إخراج ديفيد فينشر وكتبه أندرو كيفن ووكر، وبطولة مورغان فريمان، مع جوينيث بالترو وجون سي ماكجينلي.

الفيلم تدور أحداثه في مدينة مليئة بالجريمة، ويسلط الضوء على المحقق المتقاعد ويليام سومرست (فريمان) وشريكه المنقول حديثًا ديفيد ميلز (بيت) وهما يحاولان إيقاف قاتل متسلسل من ارتكاب سلسلة من جرائم القتل.

الفيلم حقق 327.3 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، ليصبح فيلمًا ناجحًا وسابع أعلى الأفلام ربحًا لهذا العام.

في السنوات التي تلت صدوره، كانت شهرته تزيد، وألهم عددًا من المسلسلات التلفزيونية والأفلام بقصته وتناوله لفترة الانفلات وانتشار الجريمة بالثمانينات في نيويورك.

Thelma & Louise 1991

20 مايو 1991، كان تاريخ العرض الأول للفيلم الأمريكي "ثيلما ولويز"، في مهرجان كان السينمائي، وأيضاً تاريخ الميلاد الفني لبراد بيت الذي بدأت انطلاقته من دوره الأساسي الأول في هذا الفيلم، الذي حاز على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، ورُشح لـ6 جوائز أخرى بالأوسكار، وحقق نجاحاً تجارياً ملحوظاً وقتها، وكان نقلة نوعية في الأفلام التي تدعم النسوية.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلما، ربة منزل، ومتزوجة من رجل متغطرس لا تحبه ويعاملها بقسوة، ولويز التي تعمل في مهنة رغماً عنها، وذهبت الصديقتان اللتان تعيشان في ولاية أركنسو، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ولاية أخرى، حيث المساحات الواسعة والجبال، ولكن تتعرضان لمشكلة كبيرة تنتهي بجريمة قتل، وهنا تقابلان السائق جي دي (براد بيت) الذي عرض عليهما المساعدة، وبعدما اطمأنتا إليه، سرق أموالهما وهرب.

الفيلم من إخراج ريدلي سكوت وكتبه كالي خوري، ومن بطولة سوزان ساراندون وجينا ديفيس، هارفي كيتل ومايكل مادسن وكريستوفر ماكدونالد وبراد بيت.

وصنف هذا الفيلم عام 2006، من قبل معهد الفيلم الأمريكي في المرتبة 78 في قائمته لأكثر الأفلام إلهاماً، وفي عام 2016، اختارت مكتبة الكونغرس الأمريكية الفيلم لحفظه في السجل الوطني للسينما، حيث وجدته ذا أهمية ثقافية أو تاريخية أو جمالية.

