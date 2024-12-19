تعيين علياء بنت خالد القاسمي مديراً عاماً للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تعيين الشيخة علياء بنت خالد القاسمي مديراً عاماً للأوركسترا.

وستقود الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، من خلال خبرتها الواسعة في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، الأوركسترا باتجاه يعزز الابتكار ويقوي دورها مؤسسة ثقافية رائدة.

وأعربت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، عن سعادته بتكليفها بمنصب المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن هذا العمل يمثل جهداً مشتركاً، وتتطلع إلى العمل مع فريق مخلص لتشكيل مستقبل حيوي ومزدهر للموسيقى في الدولة.

وأكدت أن هذه الأوركسترا تمثل أكثر من مجرد موسيقى، فهي رمز للالتزام بالاحتفاء بالتراث الثقافي وتعزيز التميز الإبداعي، معربة عن تطلعها إلى جعل الإمارات مركزاً للابتكار الموسيقي والتبادل الثقافي.

كما تم تعيين أمين قويدر، مديراً فنياً وقائداً للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، والذي يمتلك أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في دمج التقاليد الموسيقية الشرقية والغربية.

وقاد قويدر العديد من الأوركسترا الرئيسة في فرنسا والمنطقة، وأسس الأوركسترا الفيلهارمونية الدولية في باريس، وتم تكريمه بلقب «فارس في وسام الفنون والآداب» من الجمهورية الفرنسية.

وتحت قيادته، ستؤدي الأوركسترا دوراً محورياً في تحويل المشهد الفني المحلي وتعزيز النمو الفني والإبداعي.

وقال قويدر إن مهمة الأوركسترا هي تكريم إرث الإمارات الثقافي مع تشجيع الاستكشاف الموسيقي والابتكار، والهدف هو توفير مساحة يستطيع فيها الموسيقيون التجريب بأصوات وأنماط جديدة، ما يعزز الحوار بين الثقافات ويحتفل بالإرث الموسيقي الإماراتي على المستوى العالمي.

وأعرب عن تحمسه للردود التي تلقتها الأوركسترا على دعوتها للتقديم إلى تجارب الأداء، داعيا الموسيقيين للتقديم في موعد أقصاه 26 يناير 2025 للانضمام إلى هذه الرؤية الطموحة.

وتسعى الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جذب النخبة من المواهب الاستثنائية من سن 18 عاماً فما فوق لشغل وظائف دائمة في كل من الفرق الموسيقية العربية والغربية، بهدف جمع الأصوات الفردية التي تشكل نسيج الثقافة الإماراتية

وتشكل كل وظيفة فرصة فريدة للمساهمة في إنشاء موسيقى متنوعة، تشمل الموسيقى الإماراتية والمقطوعات السيمفونية الغربية، والأعمال الجديدة التي تفتح آفاقًا إبداعية، ما يسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات والحضارات ويحقق أرفع مستويات الإبداع الموسيقي.

وتدعو الأوركسترا المتقدمين من العازفيين والمغنيين المهتمين بشغل هذه الوظائف، لتقديم تسجيل فيديو عالي الجودة يظهر مهاراتهم التقنية والفنية الموسيقية.

وتساعد هذه التسجيلات لجنة التحكيم في التقييم ضمن تجارب الأداء المرحلة الأولى، وسيتم دعوة المرشحين الذين يتم اختيارهم للمرحلة الثانية إلى تجربة أداء شخصية تُقام في العاصمة أبوظبي، حيث سيؤدون أمام لجنة تحكيم تتمتع بخبرة في كل من الجوانب التقنية والفنية، وسيتم الاختيار بناءً على الجدارة، مع توقع أن يظهر المرشحون كفاءة موسيقية استثنائية.

وسيكون لكل فئة متطلبات محددة لاختبار تجارب الأداء لكلا المرحلتين، ويمكن الاطلاع عليها بالتفصيل على الموقع الرسمي للأوركسترا www.UAENationalOrchestra.ae.

ويجب على الموسيقيين المهتمين بالتقديم زيارة الموقع الإلكتروني لمراجعة الإرشادات واستكمال نموذج الطلب، ويتعين على المتقدمين إرسال تسجيل صوتي وفيديو يتماشى مع التعليمات الموضحة، كما يجب تقديم الطلبات في موعد أقصاه 26 يناير 2025.