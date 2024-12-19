الامارات | «إقامة دبي» تُضيء البوابات الذكية باللون العنابي احتفاءً باليوم الوطني لقطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باليوم الوطني لدولة قطر، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية الراسخة، التي تجمع بين البلدين الشقيقين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في بيان صحافي، أمس، إن مطارات دبي شهدت بهذه المناسبة أجواء احتفالية مميزة، تحت شعار «الإمارات - قطر، كل عام وأنتم بخير»، حيث استقبل مأمورو الجوازات المسافرين القطريين بحفاوة وبابتسامة ترحيبية، مع وضع ختم خاص يحمل شعار «الإمارات - قطر، كل عام وأنتم بخير» على جوازات سفرهم، تعبيراً عن مشاعر الأخوة.

كما تزيّنت منصات جوازات دول مجلس التعاون الخليجي بالعلم القطري، فيما أُضيئت البوابات الذكية باللون العنابي الذي يعكس رمزية العلم القطري.

ووزعت الإدارة شرائح اتصال مجانية ضمن مبادرة «تواصل بسعادة»، لتمكين المسافرين لدبي من الاستمتاع بخدمات اتصال متميزة لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات لضيوفها من مختلف دول العالم، وتم توزيع الهدايا للأشقاء القطريين.

وأكدت «إقامة دبي» أن هذا الاحتفاء يعكس التلاحم الخليجي الذي يجمع الإمارات وقطر، ويظهر العلاقات الاجتماعية والثقافية التي انعكست إيجاباً على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنسانية، وأفادت بأن هذه المبادرات تؤكد حرصها على إبراز مكانة دبي والإمارات كجسر للتواصل والأخوة، ودورها الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وقال مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، اللواء طلال أحمد الشنقيطي، إن

«مشاركتنا في هذه المناسبة الوطنية تأكيد لمعاني الأخوة والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين».

وأضاف: «إن مأموري (جوازات دبي) بذلوا جهوداً متميزة في استقبال الأشقاء القطريين بأسلوب خاص واهتمام كبير، ما يعزز القيم الراسخة التي تجمعنا تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».