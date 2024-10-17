شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تصل لـ9 آلاف جنيه.. 225 فرصة عمل للشباب من 18 إلى 40 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، فتح باب التقديم على 225 فرصة عمل فى إحدى شركات الأسواق التجارية، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 40 سنة، برواتب تبدأ من 6000 جنيه، وحتى 9000 جنيه شهريا.

وأوضحت أنه يتم التقديم على وظائف:

- خدمة عملاء.

- متلقى طلبات.

- أمن إدارى.

- طهي اسماك.

- كاشير.

- خباز بلدى.

- حلوانى شرقى وغربى.

- أمين مخازن.

- منسق ممرات.

- طباخين.

وأوضحت هبة أحمد مدير، عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص "أون لاين" من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، والذي تم إعداده تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، لافتة إلى أن الفرص والأعداد المتاحة هى: 40 فرد أمن، و30 كاشير، و10 متخصصين فى طهي الأسماك، و5 خدمة عملاء، و40 متلقى طلبات، و15 خبازا بلديا، و10 حلوانى شرقى وغربى، و15 أمين مخازن، و50 منسق ممرات، و10 طباخين.