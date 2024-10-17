قرار عاجل من النيابة العامة بشأن سائق حافلة طريق الجلالة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة، بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر، وبحالة ينجم عنها الخطر.

يأتي ذلك حرصًا من النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت وقوع الحادث.

وتهيب النيابة العامة بمسئولي شركات نقل الأشخاص والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين؛ ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.