هل عثرت إسرائيل على أسلحة روسية حديثة في لبنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواته عثرت على أسلحة روسية "حديثة" خلال تفتيشها قواعد لحزب الله في جنوب لبنان، وفقا للعربية.

وأضاف أن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006 لا يسمح سوى للجيش اللبناني بحمل أسلحة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، قائلا: "مع ذلك، في هذه المنطقة، حفر حزب الله مئات الأنفاق والمخابئ، حيث عثرنا للتو على كمية من الأسلحة الروسية الحديثة".

وقال إن اندلاع حرب أهلية جديدة في لبنان سيشكل مأساة، إذ أنه من المؤكد أنه لا يهدف إلى إثارة مثل هذه الحرب، لافتا إلى أن إسرائيل لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان.

وأضاف: "هدفنا الوحيد هو إتاحة العودة لمواطنينا الذين يعيشون على طول الحدود اللبنانية إلى ديارهم، والشعور بالأمان".

جاء ذلك بعد أن أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه تم العثور على أسلحة روسية وصينية مضادة للدبابات خلال التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان منذ تصعيد النزاع مع حزب الله المدعوم من إيران الشهر الماضي.

يشار إلى أن إسرائيل تقول إن هدف حملتها العسكرية ضد حزب الله هو جعل مناطقها الشمالية آمنة حتى يتمكن نحو 60 ألف شخص أجبروا على النزوح من العودة إلى منازلهم.

وغادر سكان الشمال منازلهم بسبب القصف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله بعد بدء حرب غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي.