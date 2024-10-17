شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تخافش لو اتسرق منك.. 3 مزايا جديدة من جوجل تساعدك على استعادة هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح تقرير نشر في صحيفة The Sun، مالكي أجهزة أندرويد بضرورة تشغيل هذه الأدوات الجديدة المنقذة للحياة لقفل هواتفهم في حالة سرقتها من قبل السارقين على الدراجات البخارية، خاصة مع سرقة أكثر من 200 هاتف ذكي يوميًا، أصبحت الحاجة إلى ميزات الحماية من السرقة على الهواتف أكبر من أي وقت مضى.

وأعلنت شركة جوجل، عن ثلاث مزايا جديدة للحماية من السرقة ستمنع السارقين من الوصول إلى معلوماتك الخاصة بسرعة، والتي تشمل ميزة قفل اكتشاف السرقة، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، فإذا استشعر الجهاز تغيرًا سريعًا في حركات هاتفك، مما يشير إلى أنه تم الاستيلاء عليه، فسيتم قفل الجهاز تلقائيًا، وهذا يعني أنه إذا هرب السارقون بهاتفك، فلن يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتك الخاصة.

مزايا جديدة من جوجل لاستعادة هاتفك المفقود

وتتمثل الخطوة التالية في خاصية قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت، فإذا قام أحد السارقين بفصل هاتفك عن الإنترنت، مما أدى إلى خروجه عن الاتصال بالإنترنت، فسوف يكون Android قادرًا على استشعار حدوث أمر مريب، خاصةً إذا كانت هناك حالات فشل متكررة في الترخيص، وإذا كان الأمر كذلك، فسوف يقوم بقفل هاتفك تلقائيًا.

خاصية من جوجل تمنحك طوق نجاة عند سرقة هاتفك

َأكدت جوجل، أن الأداة الثالثة والأخيرة ستمنحك طوق نجاة إذا كان هاتفك قد اختفى بالفعل، حيث تسمى هذه الأداة Remote Lock، بمعنى إذا وجدت نفسك بعيدًا عن هاتفك ولكنك تحتاج إلى قفله بسرعة، فإن هذه الميزة قد "تمنحك الوقت"، وللوصول إلى ميزة Remote Lock على أي جهاز، ما عليك سوى إدخال رقم هاتفك وإكمال اختبار أمان سريع، ثم يمكنك استرداد تفاصيل حسابك أو الوصول إلى ميزة Find My Device أو مسح جهازك من بعيد.

على الرغم من أن ميزة Find My Device تتيح لك بالفعل قفل الهاتف المفقود، إلا أن الأشخاص ينسون أحيانًا كلمات المرور الخاصة بهم في حالة الذعر.

ستكون الميزات الثلاث متاحة لمالكي Android 10+ من خلال تحديث خدمات Google Play في وقت لاحق من هذا العام.