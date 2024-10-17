السعودية | وزارة الإعلام تطلق مبادرة “انسجام عالمي” لتعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

برعاية معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أطلق معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث مساء الأربعاء، مبادرة “تعزيز التواصل مع المقيمين”، إحدى مبادرات برنامج “جودة الحياة” لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تحت شعار “انسجام عالمي”، بحضور معالي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبو ثنين، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، و 12 سفيرًا, ورئيس بعثة دبلوماسية، وذلك خلال احتفال نظمته الوزارة في (فندق وريزيدنس موڤنبيك) بمدينة الرياض.

وتهدف المبادرة، التي ستقام فعالياتها في (حديقة السويدي)، ضمن فعاليات موسم الرياض، إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة بمختلف جوانبها وتتضمن حياتهم المهنية، والعائلية، ونشاطاتهم الاجتماعية والترفيهية ومساهمتهم في اقتصاد المملكة وقصصًا من نجاحاتهم، إضافة لتنوع وثراء ثقافاتهم المختلفة وأوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في المدن السعودية.

وتتضمن المبادرة مسارًا لإبراز النشاطات الاجتماعية والترفيهية، يشتمل على إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض، من خلال شراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه، تستهدف 9 ثقافات مختلفة، تمثل دول: الهند، الفلبين، إندونيسيا، باكستان، اليمن، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، بنغلاديش، ومصر، وتشمل تنظيم حفلات غنائية، وعروض متجولة، وفقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إضافة إلى الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة، ومشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.

وتعكس المبادرة تقدير المملكة للوافدين المقيمين فيها من مختلف الجنسيات والثقافات، لإسهاماتهم الفاعلة في التنمية في جميع المجالات والقطاعات.

ومن المتوقع أن تسهم فعاليات المبادرة في تعريف مواطني المملكة، وسكانها، وزوارها بالتراث والمحتوى الثقافي للدول التي تمت استضافتها في فعاليات المبادرة لهذا العام.

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