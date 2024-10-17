استعادة 31 موقعًا على واجهة أبحر

تمكنت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية من استعادة 31 موقعًا من الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية بمنطقة أبحر الشمالية، بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 3 ملايين متر مربع، وذلك منذ بدء حملتها الميدانية لإزالة التعديات.

ويأتي هذا ضمن جهود الأمانة في إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها لتكون متنفسات عامة، مع استمرار تطبيق الأنظمة دون تهاون، لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وشددت أمانة جدة على مواصلة الجهود مع الجهات المعنية لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، ومنع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة.