استعادة 31 موقعًا على واجهة أبحر

ويأتي هذا ضمن جهود الأمانة في إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها لتكون متنفسات عامة، مع استمرار تطبيق الأنظمة دون تهاون، لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وشددت أمانة جدة على مواصلة الجهود مع الجهات المعنية لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، ومنع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة.
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