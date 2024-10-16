الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات والاتجار بها وتفكيكها والقبض على 21 متهمًا في 5 جهات حكومية

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بمنطقة الرياض وتفكيكها، بناء على ما توافر لدى الجهة المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والقبض على (21) متهمًا، بينهم (16) متهمًا من منسوبي وزارات (الداخلية والحرس الوطني والدفاع والبلديات والإسكان والعدل)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتنوعت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المخدرات من خارج المملكة، واستبدال المواد المخدرة المضبوطة بشبيهة لها قبل إتلافها من جهة الاختصاص، ونقلها، وترويجها، والاتجار بها، وإتلاف معاملات متهمين في قضايا مخدرات، وتسريب معلومات محكومياتهم لهم.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن دوت الخليج وشبابه بالمخدرات.