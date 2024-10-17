شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين جراء المعارك عند الحدود الشمالية مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 7 جنود على الأقل جراء المعارك عند الحدود الشمالية مع لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال إعلام لبناني، إن الاحتلال ينفذ غارة على محيط بعلبك في البقاع شرقي لبنان، مضيفا أن طائرات الاحتلال شنت 17 غارة حتى الآن في الضاحية الجنوبية لبيروت.

أضاف الإعلام اللبناني: "طيران الاحتلال يشن غارة على مناطق كفر حمام والحوش والبساتين جنوبي لبنان".

وتابع الإعلام اللبناني: "مدفعية الاحتلال تقصف بالقذائف الفسفورية المحرمة دوليا أطراف بلدتي راميا وبيت ليف جنوبي لبنان".