شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الخميس، أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من فجر يوم الخميس، دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

ونشرت منصات إخبارية على "تلجرام" مقطع فيديو قالت إنه يوثق "احتراق آليات" للجيش الإسرائيلي في اللبونة.

وأعلن "حزب الله الأربعاء أنه نفذ 18 عملية ضد إسرائيل، بينها "اشتباكات من مسافة صفر"، مؤكدا "إيقاع قتلى وجرحى" في صفوف الجيش الإسرائيلي.