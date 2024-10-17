البنتاغون: نفذنا ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية بان القوات الأميركية نفذت ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

ونقلت قناة "إيه.بي.سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين القول إن الجيش الأميركي قصف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن.

ونقلت عن مسؤول دفاعي أميركي أن "قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت عدة ضربات جوية على العديد من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين في اليمن".

بالمقابل، اشارت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين الى عدوان أميركي بريطاني على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.

وتحدثت عن 3 موجات من الغارات لطيران العدوان الأميركي البريطاني على العاصمة صنعاء، ولفتت الى ان العدوان استهدف ب6 غارات مناطق التلفزيون والحفاء وجربان شمال وجنوب العاصمة صنعاء.

ولفتت الى وقوع 9 غارات استهدفت منطقتي كهلان والعبلا شرقي مدينة صعدة.