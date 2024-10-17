السعودية | اليوم .. انطلاق مهرجان مزاد الإبل بنجران 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_طلال اليامي

ينطلق مساء اليوم الخميس مزاد الإبل 2024 في منطقة نجران تحت إشراف أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول حفظهم الله.

ويشهد المهرجان عدد من الفقرات المنوعة تشمل المزاد على الإبل، وفقرت المغازرة، والهجانة، والأسرة المنتجة، وفقرات المحاورة الشعرية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة .

وقد توافد عدد من ملاك الإبل من داخل المملكة ومن دول الخليج للمشاركة في هذا المزاد المميز الذي يخدم الإبل وملاكها.

من جهه أخرى أكد المشرف العام مسفر اليامي والمشرف صالح بن داحن ال سنان ورئيس اللجنة الاعلامية الاستاذ ملفي بن داحن وزملاءهم اعضاء اللجنة المنظمة للمزاد عن أهمية المهرجان لما يشكله من حركة اقتصادية للمنطقة وتعزيز ودعم للموروث الشعبي الأصيل.

وشكر أعضاء اللجنة أمير منطقة نجران و نائبة على مابذلوه في انجاح هذا المزاد من دعم غير محدود في شتى المجالات فيما يخدم المنطقة وأهلها شاكرين جهود إمارة المنطقة والدوائر الحكومية الأخرى.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط