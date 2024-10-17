تنسيق سعودي ماليزي يحبط تهريب 207 كجم من المخدرات

تفاصيل العملية
استناداً للتعاون الأمني المشترك مع السعودية وبناء على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات لدائرة الجمارك الملكية الماليزية، تتضمن وجود شحنة جوية قادمة من إحدى دول أمريكا الشمالية إلى ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي يوم السبت الموافق 04 أكتوبر 2024، وبناء للمعلومات الدقيقة جرى التوصل إليها وخلال عملية التفريغ، تم العثور على 40 كيساً تحتوي على مسحوق كريستال أبيض يشتبه في أنه من مادة الميثامفيتامين المخدر بوزن 207 كجم، وقد تم تقدير قيمة المضبوطات السوقية التي تجاوزت حوالي 6.6 ملايين رينجت ماليزي.
التحقيقات
ووفقًا للتحقيقات الأولية تم شحن الصندوق من دولة في أمريكا الشمالية متجهة إلى ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي، واستنادا للتعاون الأمني المشترك مع المملكة العربية السعودية تم إحباط الكمية، التي من المقرر أن يتم تصديرها مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط تحديدا لإحدى دول الخليج. ويتم التحقيق في القضية وفقًا للمادة 39 (ب) (1) (أ) من قانون المخدرات الخطيرة لعام 1952.
وقدمت دائرة الجمارك الملكية الماليزية شكرها وامتنانها لحكومة المملكة العربية السعودية، وتحديدًا وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على التعاون المثمر في تحقيق النجاح في هذه القضية الهامة.
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