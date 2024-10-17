تنسيق سعودي ماليزي يحبط تهريب 207 كجم من المخدرات

تمكن فرع مكافحة المخدرات التابع لدائرة الجمارك الملكية الماليزية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ، وبناء على معلومات قدمتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات تهريب ما وزنه 207 كجم من الميثامفيتامين المخدر، مخبأة بطريقة احترافية في إحدى الآلات الفنية المصممة لإنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة بداخل شحنة قادمة عن طريق الجو من إحدى دول أمريكا الشمالية، وصولا إلى مطار كوالالمبور الدولي، بهدف إعادة تصديرها إلى الشرق الأوسط وبالتحديد لإحدى دول الخليج، وذلك في بداية أكتوبر 2024.

تفاصيل العملية

استناداً للتعاون الأمني المشترك مع السعودية وبناء على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات لدائرة الجمارك الملكية الماليزية، تتضمن وجود شحنة جوية قادمة من إحدى دول أمريكا الشمالية إلى ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي يوم السبت الموافق 04 أكتوبر 2024، وبناء للمعلومات الدقيقة جرى التوصل إليها وخلال عملية التفريغ، تم العثور على 40 كيساً تحتوي على مسحوق كريستال أبيض يشتبه في أنه من مادة الميثامفيتامين المخدر بوزن 207 كجم، وقد تم تقدير قيمة المضبوطات السوقية التي تجاوزت حوالي 6.6 ملايين رينجت ماليزي.

التحقيقات

ووفقًا للتحقيقات الأولية تم شحن الصندوق من دولة في أمريكا الشمالية متجهة إلى ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي، واستنادا للتعاون الأمني المشترك مع المملكة العربية السعودية تم إحباط الكمية، التي من المقرر أن يتم تصديرها مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط تحديدا لإحدى دول الخليج. ويتم التحقيق في القضية وفقًا للمادة 39 (ب) (1) (أ) من قانون المخدرات الخطيرة لعام 1952.

وقدمت دائرة الجمارك الملكية الماليزية شكرها وامتنانها لحكومة المملكة العربية السعودية، وتحديدًا وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على التعاون المثمر في تحقيق النجاح في هذه القضية الهامة.