لابيد: مفهوم الأمن الإسرائيلي يقضي بضرورة أن تكون الحروب التي نخوضها قصيرة

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى ان "مفهوم الأمن الإسرائيلي يقضي بضرورة أن تكون الحروب التي نخوضها قصيرة"، معتبرا ان "الرد الصحيح على قصف إيران الصاروخي هو مهاجمة منشآتها النفطية".

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