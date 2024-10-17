وزير الخارجية الايراني التقى نظيره المصري في القاهرة لبحث الوضع الاقليمي

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة لبحث الوضع الإقليمي.

ووصل عراقجي إلى القاهرة في وقت متأخر من أمس الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، وهي أول زيارة من نوعها منذ سنوات في إطار جولة بالشرق الأوسط وسط مخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة مع إسرائيل.

وتتصاعد التوترات تحسبا لهجوم إسرائيلي متوقع على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في الأول من شهر تشرين الأول.