وزير التخطيط العمراني التركي: تعرض 20 مبنى في ألازيغ لأضرار جسيمة جراء الهزة في ملاطيا

كشف وزير البيئة والتّخطيط العمراني التّركي مراد قوروم، أنّ أضرارًا جسيمةً لحقت بـ20 مبنى في ولاية ألازيغ، جرّاء الهزة الأرضيّة القويّة الّتي ضربت ولاية ملاطيا أمس الأربعاء.

وأشار في تصريح، إلى أنّ فرق تقييم الأضرار التّابعة للإدارة العامّة لأشغال البناء تواصل عملها، لافتًا إلى أنّ "حتّى الآن، قيَّمت الفرق 1211 بلاغًا، وحدّدت 517 مبنى بأضرار خفيفة في ألازيغ، و18 مبنى بأضرار خفيفة في ملاطيا". وطمأن "أنّنا سنُكمل تقييم الأضرار في أقرب وقت ممكن، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة".

وكانت قد ذكرت إدارة الكوارث والطّوارئ التّركيّة "آفاد" أمس، أنّ هزّةً أرضيّةً بقوّة 5,9 درجات على مقياس ريختر، ضربت ولاية ملاطيا، وحُدّد مركزها في قضاء "قلعة" في الولاية.