المعارضة الأرجنتينية أطلقت مبادرة لعزل وزيرة الخارجية

أعلن عضو برلمان الأرجنتين عن حزب "الاتحاد من أجل الوطن" المعارض إدواردو تونيولي، "إطلق مبادرة في البرلمان لعزل وزيرة الخارجيّة ديانا موندينو.
وأشار في تصريح، إلى أنّ "منذ تولّيها لمنصبها، عملت هذه الوزيرة في خدمة المصالح البريطانيّة في جنوب المحيط الأطلسي. القشّة الّتي قصمت ظهر البعير، كانت الاتفاقيّات الثّنائيّة الّتي تتضمّن تنازلات غير مقبولة لمغتصبي جزر مالفيناس التّابعة لنا".
وفي وقت سابق، أعلن الرّئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، عزمه إعادة جزر فوكلاند، واعدًا بدراسة الخيارات المختلفة لإعادة الأراضي عبر الوسائل الدّبلوماسيّة.
ويجري نزاع طويل الأمد بين الحكومتَين الأرجنتينيّة والبريطانيّة بشأن السّيادة على جزر مالفيناس (فوكلاند)، وفي عام 1982 اندلعت حرب بين البلدين استمرّت لأسابيع عدّة، وانتهت بهزيمة الأرجنتين. وفي عام 2013، تمّ إجراء استفتاء في الجزر، وكانت نتيجته تصويت عدد كبير من السّكان المحليّين لصالح الحفاظ على وضع الأراضي البريطانيّة في الخارج. ثمّ ذكرت الحكومة الأرجنتينيّة أنّ نتيجة الاستفتاء لن تؤثّر على مطالبات الأرجنتين الإقليميّة بهذه الجزر.
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