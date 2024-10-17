منظمة الصحة العالمية: خطر تفشي الكوليرا في لبنان "مرتفع جدا"

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان "مرتفع جدا"، بعد تأكيد إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان والقصف المكثف.

وأشارت المنظمة إلى خطر انتشار الكوليرا بين مئات الآلاف من الذين نزحوا مذ تصعيد العدوان الإسرائيلي.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو "في حال وصلت فاشية الكوليرا (...) إلى النازحين الجدد، قد يكون انتشارها سريعا".

وكانت قد أفادت وزارة الصحة اللبنانية عن التثبت من حالة محتملة للكوليرا لدى مواطنة لبنانية قصدت المستشفى الاثنين وهي تعاني من إسهال حاد وتجفاف.

وأضافت الوزارة أن المريضة من بلدة السمونية في عكار ولا يوجد تاريخ شفر عندها.

وشهد لبنان أول تفش للكوليرا خلال 30 عاما بين عامي 2022 و2023، وخاصة في شمال البلاد.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا، وفق منظمة الصحة.

وأضاف أبو بكر أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود الظهور في ظل "تدهور حالة المياه والنظافة" بين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة.