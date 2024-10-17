شكرا لقرائتكم خبر عن إنسانية وطبية.. مساعدات أردنية وفرنسية تصل لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" يوم الأربعاء، طائرة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة الأردنية الهاشمية، كما وصلت طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية من فرنسا.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 16 أكتوبر 2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش".

كما وصلت "طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية من فرنسا، وجرى تسلم الهبة بحضور فريق مختص من الطبابة العسكرية في الجيش".

مقتل المئات وجرح الآلاف

يذكر أن المساعدات الدولية والعربية تصل تباعًا إلى مطار بيروت لإغاثة النازحين، بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منذ 23 سبتمبر الماضي العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.



وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل المئات وجرح الآلاف ونزوح نحو مليون و200 ألف شخص من المناطق المستهدفة.

وتتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن الية واضحة وشفافة عبر المحافظات.