شكرا لبحثكم عن خبر الهلال الأحمر التركي يوزع 500 سلة غذائية على المتضررين من السيول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أبين/ خاص

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الأربعاء، 500 سلة غذائية على المتضررين من السيول في محافظة أبين، بحضور عدد من المسؤولين والوحدة التنفيذية للنازحين.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن إبراهيم عبيد،، إن "الجمعية وزعت 500 سلة غذائية على المتضررين من السيول، في محافظة أبين، فيما سيتم لاحقا توزيع 500 أخرى في محافظة الضالع، والحديدة 1000 سلة".

وأكد عبيد أن "توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار ما تقدمه تركيا من مساعدات إنسانية مختلفة للتخفيف من معاناة اليمنيين المتضررين من الحرب والكوارث الطبيعية.

ومنذ سنوات، تقدم الجمعية التركية مساعدات إنسانية مختلفة للنازحين والمتضررين من الحرب والكوارث الطبيعية، فضلا عن مساعدة للأسر الأشد فقرا في عدد من المحافظات.

وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، ازداد معدّل هطول الأمطار في عدة محافظات يمنية، ما أدّى إلى مصرع نحو 190 شخصًا وإصابة المئات جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة، وتضرّر أكثر من ربع مليون شخص، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق إحصائيات حكومية وحوثية وأممية.

كما أعلنت "اليونيسف" أن 180 ألف شخصًا تضرروا جراء السيول في البلاد، مبينة أن هناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة.

وأشارت وفق بيان، أن "الأمطار الموسمية الغزيرة أدت بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد".