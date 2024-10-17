شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على النبطية استمرار لاستهداف المدنيين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة حوادث استهدفت المدنيين والبنية التحتية في لبنان، مشيرةً إلى مقتل أحد المسعفين الإنسانيين.
وأدانت بشدة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية في جميع الأوقات، داعيةً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المجال للحلول الدبلوماسية التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار في المنطقة.
16 قتيلًا في النبطية
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، أن "الغارة المعادية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 16 شخصًا وإصابة 52 بجروح"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأفاد تقرير لبناني في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمقتل 10 اشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية في جنوب البلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية أن من بين الضحايا رئيس بلدية مدينة النبطية د. أحمد كحيل، عندما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات دمرت إحداها مبنى بلدية النبطية.
كما أضافت أنه كان من بين الضحايا عدد من أعضاء المجلس البلدي في النبطية.