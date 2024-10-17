شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على النبطية استمرار لاستهداف المدنيين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

16 قتيلًا في النبطية

الدمام - شريف احمد - أدانت منسق الأمم المتحدة الخاصة للبنان جينين هينيس بلاسخارت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النبطية جنوب لبنان يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، مع احتمال ارتفاع العدد بعد إزالة الركام.وأضافت أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة حوادث استهدفت المدنيين والبنية التحتية في لبنان، مشيرةً إلى مقتل أحد المسعفين الإنسانيين.وأدانت بشدة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية في جميع الأوقات، داعيةً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المجال للحلول الدبلوماسية التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار في المنطقة.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، أن "الغارة المعادية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 16 شخصًا وإصابة 52 بجروح"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.



وأفاد تقرير لبناني في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمقتل 10 اشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية في جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية أن من بين الضحايا رئيس بلدية مدينة النبطية د. أحمد كحيل، عندما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات دمرت إحداها مبنى بلدية النبطية.

كما أضافت أنه كان من بين الضحايا عدد من أعضاء المجلس البلدي في النبطية.