جددت وزارة الخارجية الصينية دعمها لتسوية سياسية للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، بعدما أعلنت كوريا الشمالية أن دستورها بات يعتبر كوريا الجنوبية "دولة معادية". واوضحت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في تصريح له، "لطالما اعتبرنا أن حفظ السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز مسار التسوية السلمية لقضيتها، يصبان في مصلحة كل الأطراف".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصين تدعو إلى تسوية سياسية للتوتر في شبه الجزيرة الكورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.