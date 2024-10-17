انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فيما يبدو منح الولايات المتحدة إسرائيل مهلة شهر واحد لتحسين الوضع الإنساني في غزة، قائلا إنه خلال ذلك الوقت، سيموت عدد كبير جدا من الناس.
واوضح بوريل للصحفيين في بروكسل، "تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إنها يجب أن تحسن الدعم الإنساني لغزة، لكنها منحت مهلة شهر واحد. مهلة شهر واحد بالوتيرة الحالية التي يلقى بها الناس حتفهم. إنه عدد كبير جدا"، ووصف الوضع بأنه "كارثي".
وأمل أن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بشدة بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: نأمل أن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بشدة بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.