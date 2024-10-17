"أي بي سي": نتانياهو وافق على مجموعة أهداف لضربها داخل إيران دون تحديد جدول زمني للهجوم

نقلت شبكة "أي بي سي" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق على مجموعة أهداف لضربها داخل إيران دون تحديد جدول زمني للهجوم".

وسبق وأن قالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إنه تم التوصل إلى توافق كامل على "طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية".

وأضافت الهيئة الرسمية أن خطة ضرب إيران تنتظر موافقة المجلس الوزاري المصغر لتنفيذها.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن إسرائيل ستنفذ قريبا ضربة بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها مطلع تشرين الأول الحالي.

وأطلقت إيران خلال الهجوم الأكبر على إسرائيل نحو 200 صاروخ باليستي، وقالت إنه انتقام لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية تموز الماضي، وكذلك اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مع جنرال في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.