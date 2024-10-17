السعودية | غدًا.. انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تنتهي، غدًا الجمعة، مهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة إلى 50%، والتي انطلقت في الـ18 من شهر أبريل الماضي.

وبيّنت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات المرتكَبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة الـ”75″ من نظام المرور بنسبة تخفيض “25%” وفق المدة المحددة.

وبدأت الإدارة العامة للمرور في يوم 18 أبريل 2024 تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل هذا التاريخ. وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر، تبدأ من تاريخ 18/ 4/ 2024 حتى 18/ 10/ 2024.