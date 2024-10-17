السعودية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُضيف الاستقدام من دولة تنزانيا بسقف أعلى قدره 5700 ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إضافة الاستقدام من دولة تنزانيا بسقف أعلى لتكاليف الاستقدام يبلغ 5700 ريال سعودي، شاملًا قيمة الضريبة المضافة، وذلك استمرارًا لمبادرات الوزارة لتوفير خيارات مناسبة ومتنوعة للمواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، حيث يأتي هذا القرار استمرارًا لعمل الوزارة على تنظيم إجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

وشددت الوزارة على جميع المنشآت المعنية في الاستقدام بضرورة الالتزام بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مؤكدةً متابعتها تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تطوير جميع الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وذلك من خلال المراجعة الدورية لتكاليف الاستقدام والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات القطاع.

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