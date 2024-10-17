الامارات | أميركي يواجه السجن لسنوات لتخليه عن كلبه أثناء إعصار «ميلتون»

أكد مسؤولون في الولايات المتحدة أن رجلاً ترك كلبه مقيداً إلى جانب سياج وسط مياه الفيضانات قبل إعصار «ميلتون»، يواجه اتهامات ترتبط بالقسوة المشددة على الحيوان.

أنقذت دورية الطرق السريعة الحيوان بفلوريدا في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

أظهرت لقطات كاميرا مثبتة على الجسم نُشرت على الإنترنت، التي تمت مشاهدتها أكثر من 12 مليون مرة، الكلب واقفاً بجانب سياج سلكي وسط المياه.

وألقت السلطات القبض على مالكه السابق، جيوفاني ألداما جارسيا، يوم الاثنين، وفقاً لهيئة سلامة الطرق السريعة التابعة لحكومة الولاية.

بحسب ما ورد، أخبر الشاب المحققين أنه تخلى عن الحيوان، لأنه كان في طريقه لمغادرة فلوريدا بسبب العاصفة، ولم يتمكن من العثور على أي شخص لرعايته.

ووافق ألداما جارسيا لاحقاً على التنازل عن الملكية بعد ظهور الكلب في ملجأ للحيوانات حيث يتم الاعتناء به.

وقد يواجه الشاب البالغ من العمر 23 عاماً ما يصل إلى 5 سنوات في السجن إذا ثبتت إدانته بالقسوة على الحيوان.

وقال حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، إن «جامبو»، الذي أعيد تسميته الآن بـ«تروبر» تكريماً لضابط دورية الطرق السريعة الذي أنقذه، سيتم تبنيه.

وصرح دي سانتيس، أمس: «لا يمكنك فقط ربط كلب وتركه هناك أثناء العاصفة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق».

وقالت المدعية العامة للولاية سوزي لوبيز، إن «(تروبر) لمس قلوب الكثير من الناس». وأضافت أن الكلب كان ليواجه «موتاً مؤكداً» لو لم يتم إنقاذه.

ضرب إعصار «ميلتون» فلوريدا، الأسبوع الماضي، واضطرت السلطات إلى محاولة إنقاذ الآلاف من المناطق التي غمرتها الفيضانات.

ولقي ما لا يقل عن 24 شخصاً حتفهم نتيجة للعاصفة، وفقاً للإحصاءات الرسمية.