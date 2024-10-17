بيرجي أكالاي… الأم وابنتها تتنافسان على الرجل نفسه في قصّة “عشق” مختلفة

تلّقت الممثّلة التّركيّة، بيرجى أكالاي، عرضًا من شركة “القمر”، لتلعب دور البطولة في مسلسل جديد بعنوان “العشق” أو “الحبّ”، إذ لم تستقر الشّركة المنتجّة على الاسم النّهائيّ للعمل بعد.

المسلسل رقمي مؤلّف من ثماني حلقات، سيُعرض على منصّة “ديزني بلس” وهو يتناول قصّة أمّ وابنتها تقعان في حبّ الرجل نفسه.

المسلسل سيكون من إخراج بوراك موجديجي، مخرج “رحلة الطّيور “و “لدي هم”.

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نذكر أنّ بيرجي أكالاي، تُعتبر من أشهر الممثّلات في تركيا حاليًّا، إذ شاركت في العديد من المسلسلات النّاجحة التي حظيت بنسبة مشاهدة مرتفعة. من أشهر أحدث أعمالها:” الصّيف الأخير”، “رحلة الطّيور”، “ما وراء العتبة” وغيرها من الأعمال.