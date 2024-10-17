خاص بالفيديو- سينر وألكاراز يتأهلان إلى نصف نهائي “The 6 Kings Slam” في موسم الرياض

نجح كل من الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة “The 6 Kings Slam” للتنس، التي تعد من أبرز فعاليات “موسم الرياض” لهذا العام. حيث تُقام البطولة في منطقة “The Venue” على مدار ثلاثة أيام، وتشهد منافسات عالية المستوى تجمع بين ألمع نجوم اللعبة. (http://www.instagram.com/p/DBM1BnSohWv/)

ففي المباراة الأولى، تفوق سينر، المصنف الأول عالميًا، على الروسي دانييل ميدفيديف في مواجهة هيمن فيها الإيطالي بشكل كامل. حيث أنهى سينر المجموعة الأولى بنتيجة ٦-٠، وأكد تفوقه في المجموعة الثانية بفوز ٦-٣، وسط أداء باهت من ميدفيديف الذي لم يتمكن من السيطرة على انفعالاته مع تقدم سينر في المباراة.

أما في المباراة الثانية، فقد واصل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز تقديم عروضه القوية، حيث انتصر على هولغر رون في مواجهتين مثيرتين. حيث حسم ألكاراز المجموعة الأولى بنتيجة ٦-٤، قبل أن يفرض سيطرته في المجموعة الثانية وينهيها بنتيجة ٦-٢، ليحجز بذلك مكانه في نصف النهائي.

وفي تصريح له، عبر يانيك سينر عن سعادته بالإنجاز الذي حققه قائلاً: “لقد كانت لحظة رائعة بالنسبة لي، فقد عملت بجد طوال مسيرتي الشابة للوصول إلى هذا المستوى. الفوز بكأس ديفيس والفوز بأول جراند سلام في أستراليا منحني ثقة كبيرة لتقديم تنس رائع على مدار العام. أستمتع بكل لحظة أقضيها في الملعب وأتطلع دائمًا إلى التطور” مشيداً أيضاً بالجمهور الذي كان إلى جانبه اليوم في مباراته ضد مدفيديف. (http://www.instagram.com/p/DBMzTAYIfcu/)

فيما أكد كارلوس ألكاراز أنه لمن المؤسف أن لاعبًا بحجم نادال أعلن اعتزاله، فقد كان أحد الأسباب التي دفعتني إلى احتراف التنس. أشعر بمزيج من الفخر والحزن للعب ضده مرة أخرى، وسأحاول الاستمتاع بهذه اللحظة الفريدة. تحدثت معه في الفندق عن الحياة بعيدًا عن التنس، وكانت لحظة خاصة بالنسبة لي. (http://www.instagram.com/p/DBMyuxDIIut/)

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ويلتقي يوم غدٍ نوفاك ديوكوفيتش مع يانيك سينر في مواجهة قوية بين خبرة النجم الصربي وطموح الإيطالي الشاب. في الوقت نفسه، سيكون الجمهور على موعد مع قمة إسبانية مثيرة تجمع بين رافاييل نادال وكارلوس ألكاراز، في مباراة تُعد من أبرز لحظات البطولة، خاصة مع اقتراب اعتزال نادال.