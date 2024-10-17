"بسبب مرض خطير" .. وفاة نجل الفنان زهير عبدالكريم

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء نجل الفنان السوري زهير عبدالكريم بعد فترة معاناة مع مرض السرطان .

أعلنت نوار ابنة الفنان السوري زهير عبدالكريم وفاة شقيقها مجد زهير أثر أزمته الصحية بمرض السرطان إذ كان يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات بألمانيا.

ونشرت «نوار» صورة شقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وكتبت :«أخي ونور عيوني مجد في ذمة الله» .

من هو زهير عبدالكريم؟

زهير عبدالكريم ممثل ومخرج سوري عمل ممثلاً في التلفزيون والسينما، وممثلاً ومخرجاً مسرحياً، من مواليد 1960 في مدينة معربا بريف دمشق، اشتهر بدوره (همام بن مرة) في المسلسل التاريخي (الزير سالم).

ولد عبد الكريم في مدينة معربا بمحافظة ريف دمشق (29 أغسطس 1960)، متزوج من الممثلة السورية سوزان الصالح وهي شقيقة الممثلة والمخرجة مها الصالح زوجة الفنان أسعد فضة.

أنجب عبد الكريم والصالح ثلاثة أولاد: (مجد، نوار، سعد). ويقيم بين اللاذقية ودمشق، كما يتردد كثيرا على إلمانيا بحكم دراسة زوجته في ألمانيا.