شكرا لقرائتكم خبر عن عبير نعمة تفتتح حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية وطنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت المطربة اللبنانية عبير نعمة حفلها الغنائي بأغنية وطني، وذلك علي هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة في دورته 32.

وأمتع الموسيقار خالد حماد جمهور مهرجان الموسيقى العربية بعدد من مقطوعاته الموسيقية خلال حفله بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة.

وحرص الموسيقار عمرو إسماعيل على تقديم موسيقى فيلم أبو على، خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية الذي يقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وقدم الموسيقار السعودى ممدوح سيف عدة مقطوعات موسيقية خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



الجمهور يتفاعل مع عبير نعمة خلال الحفل



جانب من حفل عبير نعمة مهرجان الموسيقى العربية



جمهور حفل عبير نعمة



حضور جماهيرى كبير على حفل عبير نعمة



حفل عبير نعمة كامل العدد



حفل عبير نعمة



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