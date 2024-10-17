مصرع المغني العالمي ليام باين فى ظروف غامضة.. هل أنتحر؟

ياسر رشاد - القاهرة - لقي المغني العالمي ليام باين مصرعه، نتيجة سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز ال31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

مصرع المغني ليام باين



وقال شهود العيان أن المغني ليام باين توفي، مساء الأربعاء، في الفندق الذي كان يقيم فيه في بوينس آيرس، وأنه سقط من غرفته في الطابق الثالث من فندق CasaSur Palermo، ولا نعلم حتى الآن، إذا كان ذلك عن قصد بنية الانتحار، أو حادثًا عرضيًا.

وأكد الشهود، إن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً الأربعاء، في بوينس آيرس، وإن ليام كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.

ونشر موقع TMZ، صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق، وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

سقوط المغني ليام باين من شرفة فندق

وفور نقل الصحف الأمريكية للحادث، بدأت تكهنات الجمهور الذي يعتقد أن النجم ليام باين قد شرع في الانتحار أو ربما تكون بالفعل جريمة مكتملة الأركان من عدو خفي.

يذكر أن النجم الراحل ليام باين قد شارك في برنامج إكس فاكتور ليلتقى بأعضاء فرقته وهم:”هاري ستايلز، زين مالك، نايل هورين، ولويس تيملسون”.

