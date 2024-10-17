شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 70 مليون دولار.. ماسك على قمة المتبرعين للحزب الجمهوري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم إيلون ماسك، قطب التكنولوجيا الذي يعد أغنى شخص في العالم، أكثر من 70 مليون دولار لمساعدة دونالد ترامب وغيره من الجمهوريين للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية في شهر نوفمبر، ما جعله واحدًا من أكبر المتبرعين لقضايا الحزب الجمهوري في موسم الحملات الانتخابية، وفقًا لتقارير التمويل الانتخابي التي صدرت هذا الأسبوع.

وقدم ماسك هذا التبرع خلال الصيف إلى لجنة العمل السياسي "أمريكان بي إيه سي"، وهي لجنة عمل سياسي كبرى أطلقها في مايو لدعم ترامب في مسعاه للعودة إلى البيت الأبيض، وسرعان ما أصبحت هذه اللجنة لاعبًا مركزيًا في جهود ترامب الانتخابية. تنسيق الجهود مع المرشحين وقال ماسك يوم الثلاثاء على منصته الاجتماعية "إكس" بعد الكشف عن المبلغ الذي أسهم به في تقرير تمويل الحملات: "تسعى لجنة العمل السياسي الأمريكية إلى القيم الوسطية والعقلانية".

ويمكن للجان العمل السياسي الكبرى مثل لجنة ماسك جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة من المال، لكنها عادة ما يحظر عليها تنسيق جهودها مع المرشحين الذين تدعمهم.