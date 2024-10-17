شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. "الأرصاد" يتوقع استمرار الأمطار والضباب على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، كما يستمر توقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.