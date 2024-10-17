أهمية ملامسة الجلد بالجلد لحديثي الولادة لتقوية الرابطة بين الأم والطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:19 صباحاً - تشبه ملامسة الجلد بالجلد بين حديثي الولادة والأمهات بـ "رعاية الكنغر"، وهو الاسم الذي أطلق عليها لاحقاً، وهي ممارسة لتعزيز الترابط بين الوالدة والطفل من خلال ملامسة جلدهما. يوضع الطفل مباشرة على صدر الأم العاري، ويغطى كل منهما ببطانية دافئة إذا لزم الأمر. حيث ثبت علميًا أن وضع طفلك على جلد جسمك هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها.

وقد أقنعت البيانات التي أقرتها الدراسات بالتوصية بالتلامس الجلدي، ومن بينها دراسات منظمة الصحة العالمية، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وأكاديمية طب الرضاعة الطبيعية، وبرنامج الإنعاش للأطفال حديثي الولادة.

بدأت القصة في بوغوتا بكولومبيا بأميركا الجنوبية، في سبعينيات القرن العشرين. حيث لم يكن لدى طبيبين ما يكفي من الحاضنات لرعاية جميع الأطفال الخدج في مستشفاهم. لذا، وضعوا هؤلاء الأطفال الصغار العراة مباشرة على أجساد أمهاتهم مع تغطية الأم والطفل بغطاء خارجي، ما يسمح لحرارة جسم الأم بتدفئة الطفل.

لقد تعافى الأطفال بشكل جيد. وقد أطلق الأطباء على تقنيتهم اسم "طريقة أم الكنغر". وتتضمن طريقة أم الكنغر أيضًا تعليمات ودعم الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى الخروج المبكر من المستشفى، ثم في وقت لاحق، تم اختصار هذا المصطلح إلى رعاية الكنغر وارتبط تحديداً بالجانب المتعلق بالجلد.

فوائد ملامسة الجلد بالجلد لحديثي الولادة "رعاية الكنغر"

تشجيع الطفل على قضاء المزيد من الوقت في النوم العميق



توصلت العديد من الدراسات البحثية إلى فوائد متعددة من قضاء الوقت مع طفلك حديث الولادة من خلال ملامسة الجلد للجلد. ويساعد هذا التبادل للحب واللمس من خلال:

تقليل التوتر لدى كل من الطفل والوالدين

السماح لكما بالتعرف على بعضكما البعض من خلال اللمس والبصر والشم والسمع

تعزيز إدرار الحليب والرضاعة الطبيعية. فالقرب الجسدي يسمح للطفل بالشعور بالأمان، مما يسهل إفراز هرمون الأوكسيتوسين، الذي يشار إليه غالبًا باسم "هرمون الحب". لا يعمل هذا الهرمون على تقوية الرابطة العاطفية بين الوالدة والطفل فحسب، بل يشجع الطفل أيضًا على الالتصاق بالثدي وإرضاعه بنجاح.

تثبيت درجة حرارة جسم الطفل ونبضات قلبه وتنفسه ومستويات الأكسجين في الدم مما يخلق شعورًا بالهدوء ويقلل من التوتر. وهذا مهم بشكل خاص للأطفال الخدج أو منخفضي الوزن عند الولادة الذين قد يواجهون صعوبة في تنظيم درجة الحرارة والتحديات الأخرى.

تقوية الجهاز الهضمي والجهاز المناعي للطفل، مما يؤدي إلى تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، ينقل جلد الأم بشكل طبيعي البكتيريا المفيدة إلى الطفل، مما يعزز جهازه المناعي ويوفر له الحماية ضد العدوى.

تشجيع الطفل على قضاء المزيد من الوقت في النوم العميق والحالات الهادئة المتيقظة

إنتاج كمية أكبر من الحليب لدى الأمهات المرضعات

تقليل النزيف بعد الولادة عند الأمهات

خطوات بديلة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ورعاية الكنغر

اللمس بين الأبوين والطفل ما قد يساعد في تخفيف بعض التوتر



لسوء الحظ، ليست كل الأمهات والأطفال يتمتعون بصحة جيدة أو مستقرين بما يكفي لتقديم الرعاية المباشرة بعد الولادة مباشرة. في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة إلى ممارسات بديلة تحل محل هذه الرعاية:

ضخ حليب الثدي مباشرة لتقديمه للطفل على تعزيز الترابط والتغذية.

توفير القماش أو الملابس التي تحمل رائحة الأم، وهذا يساعد الطفل على تجربة رائحتها حتى يتمكن من تقبل العناية المباشرة بالجلد.

يمكن للوالدين لمس طفلهما بأيديهما أو جعل الطفل يمسك بإصبع أحد الوالدين أيضًا. يوفر هذا بعض الترابط واللمس بين الأبوين والطفل ما قد يساعد في تخفيف بعض التوتر.

بالنسبة للرضيع الذي لا يرضع رضاعة طبيعية، لا بد من تخصيص وقت له خلال اليوم لملامسة الجلد. بتراوح بين 10 أو 15 دقيقة فقط يوميًا.

لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب أن تكون مستيقظًا ومتواجدًا ذهنيًا مع طفلك أثناء العناية المباشرة بالجلد.

يجب عليك مراقبة طفلك ودعمه أثناء وجوده على بشرتك. إذا كنت متعبة جدًا بحيث لا يمكنك البقاء مستيقظًا، فعليك وضع طفلك في سريره أو سرير الأطفال، ويجب أن تحصلي أيضًا على قسط من النوم الذي تحتاجينه بشدة.

طرق بديلة لملامسة الجلد بالجلد

طرق بديلة لملامسة الجلد بالجلد



بعيداً عن ملامسة الجلد للجلد، يستطيع الآباء أن يواصلوا تنمية الترابط والمودة الجسدية من خلال ممارسات مثل تدليك الأطفال بالزيوت بشكل منتظم وغير ذلك من أشكال اللمس. ولا توفر هذه الأنشطة فرصاً للآباء للتواصل مع أطفالهم فحسب، بل إنها توفر أيضاً مجموعة من الفوائد التنموية. والتأثيرات الإيجابية. فالتدليك اللطيف لجسم الطفل يمكن أن يعزز الاسترخاء ويقلل من التوتر ويحسن أنماط النوم. كما يمكن أن يساعد في الهضم ويخفف من أعراض المغص ويعزز النمو البدني العام. ومن خلال قوة اللمس، يمكن للوالدين خلق بيئة داعمة تعزز الرابطة القوية مع صغارهم.

بالإضافة إلى التدليك، يمكن لأشكال أخرى من اللمس أن تساهم أيضًا في تعزيز العلاقة بين الوالدين والطفل. إن رعاية المودة الجسدية، مثل العناق، والمداعبة، والتربيت اللطيف، يمكن أن تساعد الأطفال على الشعور بالأمان والحب والدعم. حيث توفر هذه الإيماءات البسيطة الراحة، وتقلل من القلق، وتعزز الرفاهية العاطفية لكل من الوالدين والأطفال.

من المهم أن نلاحظ أن كل طفل فريد من نوعه، ويختلف عن الآخر، ومن المهم الانتباه إلى إشاراته وتفضيلاته. قد يستمتع بعض الأطفال بتدليك كامل الجسم، بينما قد يجد آخرون الراحة في اللمسة اللطيفة أثناء وقت الرضاعة. والمفتاح هو خلق جو دافئ ومحب حيث يمكن لكل من الوالد والطفل خلق التواصل من خلال تفاعلات ذات مغزى تعزز علاقتهما.

هل تدركين فوائد التلامس الجلدي بين الأم و المولود؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص