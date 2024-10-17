ماسك يدعم حملة ترامب الانتخابية بـ70 مليون دولار مما جعله واحدا من أكبر المتبرعين

قدم إيلون ماسك، قطب التكنولوجيا، أكثر من 70 مليون دولار لمساعدة دونالد ترامب وغيرهم من الجمهوريين للفوز في انتخابات تشرين الثاني، مما جعله واحدا من أكبر المتبرعين لقضايا الحزب الجمهوري في موسم الحملات الانتخابية هذا، وفقا لتقارير التمويل الانتخابي التي صدرت هذا الأسبوع.

وقدم ماسك هذا التبرع خلال الصيف إلى لجنة العمل السياسي "أميركان بي إيه سي"، وهي لجنة عمل سياسي كبرى أطلقها في أيار لدعم ترامب في مسعاه للعودة إلى البيت الأبيض. وسرعان ما أصبحت هذه اللجنة لاعبا مركزيا في جهود ترامب الانتخابية.

واوضح مؤسس “سبيس إكس” و”تسلا” بعد أن تم الكشف عن المبلغ الذي ساهم به في تقرير تمويل الحملات: “تسعى لجنة العمل السياسي الأميركية إلى القيم الوسطية والعقلانية”.

ويمكن للجان العمل السياسي الكبرى مثل لجنة ماسك جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة من المال، لكنها عادة ما يحظر عليها تنسيق جهودها مع المرشحين الذين تدعمهم.