نديم الجميل: المواقف بلغة خشبية عفا عنها الزمن لم تعُد تنفع بل تضر لبنان واللبنانيين

أشار عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب ​نديم الجميل​، في تصريح، إلى أنّ "مع تأييدنا لكلّ لقاء بين اللّبنانيّين، أكان روحيًّا أم سياسيًّا من أجل ​لبنان​ ومصلحته، لكن ما شهدناه البارحة من بيانات وكلمات، فبعيدة كلّ البُعد عن لسان حال أغلبيّة اللّبنانيّين وعن مصلحة لبنان العليا"، مؤكّدًا أنّ "المقدّمات والمواقف، بلغة خشبيّة عفا عنها الزّمن، لم تعُد تنفع بل تضرّ لبنان واللّبنانيّين".

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