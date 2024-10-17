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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشاري: “السمنة والإكثار من الملح” من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الضغط والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 5 أسباب لارتفاع الضغط رغم تناول المريض للعلاج بانتظام.
وأضاف النمر، غي تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس، أن تلك الأسباب تشمل: السمنة، والإكثار من الملح، وانقطاع التنفس الليلي، وأدوية احتكاك المفاصل، والمشاكل الهرمونية وقصور الكلى.
وتابع في شأن توعوي آخر، أن القلق الشديد من الممكن أن يسبب أعراضا عضوية. مثل: ضيق التنفس، والخفقان، والدوخة، والتنميل في الأطراف، والآم البطن.
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