صحة ورشاقة

استشاري: “السمنة والإكثار من الملح” من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الضغط

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 5 أسباب لارتفاع الضغط رغم تناول المريض للعلاج بانتظام.

 

وأضاف النمر، غي تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس، أن تلك الأسباب تشمل: السمنة، والإكثار من الملح، وانقطاع التنفس الليلي، وأدوية احتكاك المفاصل، والمشاكل الهرمونية وقصور الكلى.

 

وتابع في شأن توعوي آخر، أن القلق الشديد من الممكن أن يسبب أعراضا عضوية. مثل: ضيق التنفس، والخفقان، والدوخة، والتنميل في الأطراف، والآم البطن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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