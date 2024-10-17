توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يسيطر طقس خريفي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال غرب تركيا ، يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مع رياح ناشطة حتى يوم غد الجمعة حيث يتحول الى مستقر .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة. وحذرت من ارتفاع موج البحر يوم غد الجمعة والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف المتر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل مع احتمال امطار محلية في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة، و تحذير من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى ارتفاعه المتر ونصف.

السبت:

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات ، كما تبقى الرطوبة منخفضة والرياح ناشطة أحيانا.

الأحد:

قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال مع رطوبة منخفضة.

ولفتت الى ان الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 124 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 27 درجة.