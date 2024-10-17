شكرا لقرائتكم خبر عن محذرًا من 6 أمور.. انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% غدًا الجمعة، شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تجنب ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة للاستفادة من التخفيض.

وحذرت الإدارة من مخالفات التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير المُخدرات أو المُسكرات، وتجاوز السرعة المُحددة على الطرق «120 كلم/ساعة فأقل» بأكثر من 50 كلم/ساعة، وكذلك تجاوز السرعة المُحددة على الطرق «140 كلم/ساعة» بأكثر من 30 كلم/ساعة. مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% وأكدت الإدارة أن التخفيض يشمل جميع المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور، التي ارتكبت قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م، ويستفيد منه جميع المواطنين والمقيمين والزوار ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة 6 أشهر بدأت من تاريخ 18 / 4 / 2024م وتنتهي غدًا 18 / 10 / 2024م.

ودعت ”المرور“ الجميع إلى اغتنام الفرصة قبل انتهاء المهلة، وسداد المخالفات المُتراكمة عبر نظام ”سداد“ أو منصة ”إيفاء“.