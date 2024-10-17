السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل وفدًا من طلاب المنح بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، وفدًا من طلاب المنح بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من كندا، وروسيا الاتحادية، والبوسنة والهرسك.

ورحب سماحته بالوفد، حاثهم على الجد والاجتهاد، وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.

وفي ختام اللقاء استمع سماحته لأسئلة الطلاب وأجاب عليها.

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