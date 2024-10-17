اشارت معلومات أمنية لقناة "الجديد" الى ان الإتصال بالقاضي في ديوان المحاسبة حصل، ولكن وفقا للتحقيقات الأولية واستناداً لطبيعة الاتصال فإن التهديدات كاذبة. وكان رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران اكد في اتصال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" تلقي الديوان اتصالا عبر خطه الأرضي يحذر من إمكان تعرضه لاعتداء إسرائيلي. وأوضح بدران أن "الاتصال وضع في عهدة الأجهزة الأمنية اللبنانية للتأكد من مدى صحته ولاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال صدوره عن أشخاص بهدف إشاعة البلبلة".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات أمنية للجديد: وفقا للتحقيقات الأولية واستناداً لطبيعة الاتصال فإن التهديدات لديوان المحاسبة كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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