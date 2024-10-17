حماس: شمال غزة يتعرض لمحرقة وإبادة جماعية وتهجير ممنهج على مرأى ومسمع من العالم

أكدت حركة حماس في بيان ان "المجزرة المروعة في مدرسة أبو حسين في جباليا جريمة إبادة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها وعواقبها"، مشيرة الى ان "شمال قطاع غزة يتعرض لمحرقة وإبادة جماعية وتهجير ممنهج على مرأى ومسمع من العالم".
ورأت حركة حماس في بيانها ان "ادعاءات الاحتلال الإرهابي استخدام مدرسة أبو حسين لأغراض المقاومة أكاذيب وسياسة ممنهجة لتبرير جريمته بحق النازحين الأبرياء".
وتابعت حماس :"نجدد دعوتنا لأشقائنا في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة في قطاع غزة".
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