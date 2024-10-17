وزير التربية العراقي وافق على مقترح افتتاح مدارس لبنانية بالبلاد: قبول أكثر من 100 طالب لبناني بمؤسساتنا

وافق وزير التربية العراقي إبراهيم الجبوري على مقترح افتتاح عدد من المدارس اللبنانية في المحافظات العراقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأعلن عن "قبول أكثر من 100 تلميذ وطالب لبناني في مؤسساتنا العراقية".
جاء استقبال وزير التربية إبراهيم الجبوري السفير اللبناني بالعراق علي الحبحاب، حيث أكد استعداد الوزارة "لاستقبال الطلبة الوافدين من دولة لبنان الشقيقة مهما بلغت أعدادهم وتنوعت مراحلهم الدراسية حتى انتهاء الأزمة الحالية ويعم الأمن والأمان"، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
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